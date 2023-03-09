Цитрусовые выращивают во многих странах, в частности в Марокко, Турции, Испании, Португалии, США. Однако по прогнозам Всемирной организации производителей цитрусовых, ожидается снижение урожайности из-за неблагоприятных погодных условий в ведущих странах- экспортерах.

Азербайджан в последние годы уделяет большое внимание развитию данной отрасли. В стране действует государственная программа развития цитрусового фруктоводства на 2018-2025 годы. По данным Министерства сельского хозяйства, в январе 2023 года Азербайджан экспортировал 678,6 т цитрусовых, что в 9,9 раза больше, чем за соответствующий период 2022 года. В денежном выражении цитрусовых отправлено на экспорт за первый месяц года на сумму 475,5 тыс. долларов. Стоимость экспортированной продукции составила $475,5 тыс., что в 5,3 раза превышает результат января 2022 года. Существенно вырос и экспорт граната из страны — почти в 5 раз. Азербайджан в январе 2023 года экспортировал около 2,7 тыс. тонн граната на сумму $3,366 млн.

Но не все так гладко, и местные фермеры жалуются на то, что из-за низких цен на цитрусовые и снижения покупательной способности населения они на этих фруктах немного зарабатывают. То, что не успевают быстро реализовать, часто портится из-за отсутствия надлежащих условий для хранения. Так, в январе у многих фермеров в Астаре сгнило большое количество мандаринов и апельсинов из-за повышенной влажности и отсутствия камер хранения. Они держали их дома. Возникает множество вопросов, в частности, почему не создаются условия для сохранности фруктов и переработки, в результате чего происходят такие потери. А между тем, пока гниют местные цитрусовые, мы завозим немало этих фруктов из других стран.

Экономист Рауф Гараев, комментируя # ситуацию с выращиванием цитрусовых в нашей стране, подчеркнул, что даже на российском рынке, который сейчас для нас основной рынок экспорта этих фруктов, мы пока не в состоянии конкурировать с рядом других стран, в частности, с Турцией. И российский рынок сейчас не в том состоянии, чтобы делать ставку только на него. Нужно искать и новые рынки сбыта, такие, как страны Центральной Азии, однако и там Азербайджан столкнется с конкурентами.

«Необходимо грамотно подойти к вопросам логистики, продумать, как снизить затраты на транспортные перевозки. И к нам поступают апельсины и мандарины из других государств, таких, как Турция, Пакистан. Их много и в маркетах, и на рынках. Выглядят они зачастую более привлекательно, чем местные, но по вкусовым качествам, бывает, что несколько им уступают. Так что, нашей продукции приходится конкурировать с продукцией из других стран и на внутреннем рынке. Если говорить о сложностях, то в первую очередь, это проблемы с холодильным оборудованием для их хранения. Его в стране недостаточное количество. Но даже там, где есть такие холодильники, они недоступны многим фермерам, так как хранение в них сельскохозяйственных культур влетит в копеечку. Цена за сохранение продукта зависит от температуры и способа хранения. Зимой цена за месяц составляет примерно 700 манатов, а летом – выше 1000 манатов. Так, хранение килограмма апельсинов с применением азота обходится 8 гяпиков в месяц, то есть, например, за 8 тонн придется заплатить 640 манатов в месяц. Это очень дорого и не имеет смысла для фермеров, которые испытывают финансовые трудности. Потому они сразу же стараются продать весь собранный урожай. Чтобы решить проблему, нужно не только увеличить число холодильных камер для хранения сельхозпродукции в регионах, но и уменьшить плату за данную услугу, чтобы она была доступна всем фермерам», – сказал экономист.

Он заявил, что перспективы в этой сфере есть, но надо работать по плановой системе. Министерство сельского хозяйства должно проводить мониторинги, учитывать мнение фермеров, выращивающих цитрусовые, а также мнение юридических лиц, трудящихся в этой сфере, и мнение экономистов. Сейчас же, как отметил Гараев, Минсельхоз эти мнения, к сожалению, не учитывает.

«Также нужно наладить связи с перспективными странами, развивать внутренний рынок, чтобы наша продукция была дешевле. Хочется надеяться, что Минсельхоз предпримет шаги, которые пойдут на пользу данной отрасли», – резюмировал он.

Председатель центра исследования устойчивого развития Нариман Агаев в свою очередь заявил, что к нам действительно поступает немало цитрусовых из других стран, но тут вопрос в ассортименте и сезонности.

«Что касается рынков сбыта для наших мандаринов и лимонов, то основным рынком останется Россия. Например, в Европе, – отметил эксперт, – достаточно своих цитрусовых. Надо больше внимания уделять переработке цитрусовых, и это не только производство соков, но и варенья, ликеров и т.д».