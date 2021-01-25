Выяснены личности раненых в результате взрыва в Хырдалане

Стали известны личности раненых в результате взрыва в двухэтажном частном жилом доме, расположенном в 27-м квартале города Хырдалан.

Как передает Report, 8 человек получили ранение:

Алязова Симая Мёвлуд гызы, 1968 года рождения

Шюкюрзаде Хадиджа Бахтияр гызы, 2006 года рождения

Мусаева Зияфет Гафар гызы, 1985 года рождения

Мусаева Фатима Вюсал гызы, 2012 года рождения

Мусаев Вюсал Фирудин оглы, 1983 года рождения

Мусаев Фирудин Вюсал оглы, 2009 года рождения

Алиев Эмиль Ариф оглы, 1989 года рождения

Гусейнов Ариф Абульфаз оглы, 1988 года рождения

Отметим, что Вюсал Мусаев находится в тяжелом состоянии.