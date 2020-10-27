Вюсал Гасымлы: «ВС Армении нанесен ущерб в 2,7 млрд. долларов»

«Стоимость уничтоженной и захваченной в качестве трофея военной техники Армении в ходе Отечественной войны с 27 сентября до 26 октября этого года превысила 2,7 млрд. долларов США».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом на пресс-конференции сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы.

По его словам, за это время уничтожены 252, захвачены в качестве трофея 53 танка армянской армии.

«Армения потеряла 79 БМП, 275 гаубиц различного калибра, 106 минометов, 53 противотанковых средства. Уничтожены 82 РСЗО «Град», 2 РСЗО «Ураган», одна система «ТОС» армянской армии. В то же время обезврежены 4 ЗРК «Тор», около 40 ЗРК «Оса», 4 ЗРК «Куб», 1 ЗРК «Круг», 2 ЗРК С-125, 6 установок С-300, одна локационная станция, один локатор, 1 оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У», 2 оперативно-тактических ракетных комплекса «Эльбрус», 231 грузовиков, 20 из которых были нагружены боеприпасами, а 173 грузовика захвачены в качестве военного трофея. Это неполный список, в ближайшее время будет предоставлена дополнительная информация о потерях Армении. Наличие среди уничтоженной техники систем С-300 стоимостью миллионы долларов, баллистических ракетных систем «Эльбрус», продажа которых запрещена, позволяет утверждать о том, что Армения незаконно вооружалась все прошедшие 30 лет», — отметил В.Гасымлы.

Он добавил, что военный ущерб, нанесенный Армении за один месяц, превышает общие военные расходы этой страны в 4 раза.