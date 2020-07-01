Вюсал Гасымлы: В Азербайджане низкий уровень экономического неравенства

В документе «Отчет об устойчивом развитии — 2020» Азербайджан занял 54-ю позицию по «индексу целей в области устойчивого развития» среди 166 стран мира.

Как сообщает Report, об этом сообщил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

«По индексу целей устойчивого развития Азербайджан является региональным лидером. Наша страна, заняв 54-е место, оставила позади всех соседей. В отчете Россия занимает 57-ю, Грузия 58-ю, Иран 59-ю, Казахстан 65-ю, Турция 70-ю, Армения 75-ю и Туркменистан 114-ю позиции», — сказал он.

По его словам, Азербайджан набрал 72,6 балла из 100 возможных в индексе: «В стране не зарегистрированы бедные с ежедневным доходом менее 3,2 доллара США. Азербайджан демонстрирует один из лучших результатов в мире по показателю экономического неравенства — коэффициенту Джини, который составляет для страны 38,6».