Вышеградская группа предлагает Евросоюзу ввести безвизовый режим для граждан Беларуси

Вышеградская группа, в которую входят Польша, Венгрия, Чехия и Словакия, планируют предложить Евросоюзу ввести безвизовый режим для белорусских граждан, а также подготовить пакет экономических мер по поддержке Беларуси в будущем. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Люблине по итогам встречи глав правительств «четверки».

По словам Моравецкого, речь идет в том числе об энергетической безопасности, сотрудничестве в информационном и инфраструктурном секторах. Эти предложения «четверка» представит на ближайшем саммите ЕС, который запланирован на 24-25 сентября.