Отношения Ирана и Азербайджана «вышли на новый уровень», сказал на последней итоговой пресс-конференции глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Данную фразу подтвердил на еженедельной пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Однако данные слова впервые были озвучены еще в Ашхабаде, после встречи президентов Азербайджана и Ирана. После же визита Хоссейн Амира Абдоллахиана в Баку, в отношениях двух стран, кажется, наступает «перезагрузка», и в этот раз совсем по-иному.

Между Баку и Тегераном подписываются глобальные экономические проекты, начиная от газовых и заканчивая транспортно-коммуникационными. Профессор СПбГУ, доктор экономических наук Станислав Ткаченко, рассказал в интервью # об экономических перспективах отношений двух стран.

— Как вы оцениваете итоги визита главы МИД Ирана в Баку? Насколько они были продуктивны для развития отношений двух соседних стран?

— Визит министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдуллахиана в Азербайджан 22 декабря 2021 г. стал заметным этапом в развитии отношений двух стран. Они традиционно находились на невысоком уровне в силу значительных различий между политическими системами двух государств и многолетним конфликтом Ирана с государствами Запада. Двухсторонние связи Баку и Тегерана пережили значительный кризис осенью 2021 года, сопровождавшийся резкими заявлениями политиков и даже военными учениями армий двух государства в непосредственной близости от государственной границы.

Но затем наступил трехмесячный период активных внешнеполитических контактов. Нынешнему визиту главы иранской дипломатии в Азербайджан предшествовал визит вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в Тегеран, а затем саммит лидеров двух стран в Ашхабаде в конце ноября нынешнего года.

Каких-то ярких или прорывных для отношений Азербайджана и Ирана соглашений в ходе рассматриваемого визита принято не было. Выражаясь дипломатическим языком, стороны по итогам однодневного визита Хосейна Амира Абдуллахиана в Баку «договорились договариваться».

— Однако стороны заявляют о том, что в двухсторонних отношения «открыта новая страница». Что подразумевается под этой фразой?

— Если поводом для «нового начала» в двухсторонних отношениях стало вступление в должность в августе 2021 года нового президента Ирана Ибрахима Раиси, то подлинной причиной для улучшения отношений стали итоги 44-дневной войны и качественно новая военно-политическая и экономическая ситуация на Южном Кавказе и в регионе. С точки зрения всех вовлеченных в дела региона государств, военный конфликт Азербайджана и Армении следует считать завершенным, сейчас на повестке дня решение как давних, возникших в прошлом столетии, так и накопившихся за постсоветский период проблем.

Часть обсуждавшихся в ходе визита решений была согласована ранее (своп-сделки между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном по поставкам до 2 млрд кубометров газа и о работе над подключением Ирана к российским электросетям через территорию Азербайджана). Новые решения о расширении сотрудничества на другие сферы двум государствам еще предстоит согласовать.

Поэтому их правительства приступили к работе над «дорожной картой» развития двухсторонних отношений, а также взаимодействия в форматах «3+3» и в новом для региона формате Азербайджан-Иран-Россия-Турция.

Стороны на данном этапе в большей степени пытаются выстроить доверительные отношения и обсудить весь комплекс проблем, осложняющих двухсторонние отношения. Цель такого доверительного диалога – по итогам дискуссии и согласования позиций сторон приступить к решению наиболее важных и срочных проблем.

Тезис о преимущественно политическом характере визита, далеком от решения хозяйственных или иных текущих вопросов, подтверждает и перечень собеседников иранского министра в Баку: Президент Азербайджанской Республики, спикер Милли Меджлиса и министр иностранных дел.

— C учетом тех договоренностей, которые были достигнуты между странами в последние 3 месяца, можно ли сказать, что Иран использовал армянский фактор для достижения своих целей и договоренностей с Баку на более лучших условиях?

— Внешнеполитическая ситуация, в которой находится сегодня Иран, остается крайне сложной. Многолетние экономические санкции сдерживают рост национальной экономики, пандемия нанесла тяжелый удар по системе здравоохранения. Первая реакция Тегерана на победное для Азербайджана завершение многолетнего конфликта вокруг Карабаха была крайне настороженная.

Иран опасался резкого усиления в регионе позиций Турции и Израиля, а в перспективе и более активного вмешательства в свои внутренние дела со стороны США. Поэтому позитивная с точки зрения развития сотрудничества на Южном Кавказе и примирительная по отношению к Армении позиция Азербайджана была встречена положительно новым президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Он вступил в должность в начале августа 2021 года и сейчас последовательно проводит ревизию правил, которым следовала иранская дипломатия в прежние годы.

Так, «армянский фактор» на протяжении десятилетий играл во внешней политике Ирана заметную роль. Оба государства (Армения и Иран) находились в фактической блокаде, оба сегодня крайне заинтересованы в развитии отношений с Россией. Иран и Армения опасались завоевания Турцией доминирующих позиций на Южном Кавказе и в более обширном регионе от Восточного Средиземноморья до Центральной Азии. Сегодня по многим важным вопросам возникла определенная ясность.

Ресурсы Турции по завоеванию гегемонии в регионе оцениваются Тегераном более реалистично, вероятность такого сценария незначительная. Иран с 2018 года участвует в работе по созданию зоны свободной торговли со странами ЕАЭС, а через территорию Армении открывается возможность торговли с другими государствами-членами. Все это позволяет Тегерану и Еревану приступить к реализации, как минимум, среднесрочных планов двухстороннего и многостороннего сотрудничества.

Среди них — восстановление разрушенных или заблокированных дорог, строительство новой транспортно-логистической инфраструктуры, включая железнодорожно-шоссейный Зангезурский коридор, транзит энергоносителей, сотрудничество по восстановлению освобождённых по итогам 44-дневной войны районов Азербайджана.

— Однако у Ирана не так и много партнерских стран, с кем он может сотрудничать в экономической сфере…

— Оценивая перспективы сотрудничества Ирана и Азербайджана, следует помнить, что иранская экономика составляет сегодня менее половины турецкой. Многолетние санкции и низкий уровень инвестиций привели к отсталости многих отраслей национальной промышленности. Поэтому путь интеграции в мировую хозяйственную систему через расширение экономических связей с государствами–соседями по Южному Кавказу, представляется нынешним лидерам Ирана одним из наиболее перспективных и привлекательных. Для того, чтобы эти расчёты стали реальностью, потребуется огромный объем дипломатической работы, которая на наших глазах и происходит.