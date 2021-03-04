Выпускные экзамены в школах пройдут в один этап

Внесены изменения в «Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся на уровне общего образования».

Как сообщает АПА, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, в период действия противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, для более эффективной охраны жизни и здоровья участников экзамена, предупреждения широкого распространения заболевания, выпускной экзамен будет проводиться в один этап. Также в постановлении указано новое количество тестовых заданий по предметам на экзамене, который будет проводиться в один этап.