Выпущенный армянами снаряд вызвал пожар в жилом доме

ВС Армении, совершая широкомасштабные провокации, продолжают артиллерийские и ракетные обстрелы населенных пунктов Азербайджана — гражданских объектов в городах и селах, расположенных за пределами зоны военных действий, в том числе частных и многоквартирных жилых зданий, хозяйств, что приводит к разрушениям и пожарам.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), выпущенный вооруженными силами Армении снаряд вызвал пожар в частном жилом доме в Агдамском районе.

Силами Государственной службы противопожарной охраны МЧС пожар был потушен и предотвращено распространение огня на близлежащие здания.

В настоящее время МЧС работает в усиленном режиме. В случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации просим немедленно сообщить об этом на горячую линию ведомства — 112.