Вынесен приговор Вугару Тагизаде и Аллахверди Мамедли, обвиняемым в осквернении памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

На заседании в Сабаильском районном суде под председательством судьи Азера Тагиева В.Тагизаде был приговорен к 1 году 5 месяцам и 28 суткам лишения свободы а А.Мамедли – к 11 месяцам и 28 суткам лишения свободы.

Судья-спикер Сабаильского районного суда Ульвия Шукюрова подтвердила данный факт.

Напомним, решением Сабаильского районного суда в отношении обвиняемых в совершении преступления – Вугара Тагизаде (1991 г.р.) и Аллахверди Мамедли (1996 г.р.) была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Было возбуждено уголовное дело по статьям 221 (хулиганство) и 246 (умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и культуры) Уголовного кодекса.