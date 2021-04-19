Выдры из океанариума в Джорджии заболели COVID-19

Выдры из океанариума в городе Атланта в американском штате Джорджия заболели коронавирусной инфекцией. Об этом заявили представители океанариума на странице в Facebook.

«Наши азиатские бескоготные выдры сдали положительный тест на SARS-CoV-2… У них начали проявляться легкие респираторные симптомы, такие как чихание, насморк, умеренная вялость, а некоторые начали кашлять», — уточнили представители учреждения.

По информации пресс-службы, сейчас хищные млекопитающие чувствуют себя хорошо и все сотрудники ждут их окончательного выздоровления. Теперь выдры не показываются гостям океанариума. За самочувствием животных следят эксперты по охране здоровья и уходу.

Возможной причиной заражения рассматривают передачу COVID-19 от работника океанариума, являющегося бессимптомным носителем.

Как отмечается, у выдр не было прямого контакта с посетителям океанариума.(Газета.Ru)

| 2021-04-19T16:56:23+04:00 19 апреля 2021, 18:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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