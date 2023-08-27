Выборы в Украине могут пройти только по завершению боевых действий. Об этом заявила глава украинской президентской партии «Слуга народа» Елена Шуляк, сообщает издание «Страна.ua».

«Какие могут быть выборы, когда идут боевые действия? <…> Будут ли выборы? Будут. Когда? После [окончания]», — сказала она.

Также Шуляк отметила, что в настоящее время депутаты готовят изменения в законодательство, которые коснутся проведения первых «послевоенных выборов». При этом она не стала уточнять, в чем будут заключаться нововведения.

25 августа секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что выборы в Украине будут проведены, когда завершатся боевые действия, а не по желанию кого-либо из партнеров Киева.