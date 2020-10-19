Выборы в Грузии состоятся в назначенный срок

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, парламентские выборы в Грузии состоятся в соответствии Конституции — 31 октября. Об этом 19 октября на брифинге заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария, сообщает Голос Америки.

«Дата проведения парламентских выборов в Грузии не будет изменена… Сегодня ничего не угрожает политическому процессу и дню выборов. Давайте готовиться к 31 октября и готовиться достойно, демократично, открыто, прозрачно», — заявил Гахария.

Премьер при этом подчеркнул, что на избирательных участках будет обеспечена эпидемиологическая безопасность в соответствии c наивысшими стандартами.

Одновременно Гахария призвал политиков во время мероприятий в рамках предвыборной кампании «соблюдать правила, носить маску и соблюдать дистанцию».

Напомним, что в результате принятых ранее конституционных поправок, во время выборов в октябре 120 депутатов будут избираться в грузинский парламент по пропорциональным спискам, 30 – по мажоритарным. Также на выборах установлен 1% проходной барьер и 40% барьер для формирования партией парламентского большинства. Как считают международные эксперты, принятые поправки помогут обеспечению большей стабильности и парламентского плюрализма. Для участия в предстоящих выборах зарегистрировались 66 партий, хотя, согласно опросам, шанс попасть в парламент есть не более чем у десяти из них.