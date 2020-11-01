Выборы президента Молдовы признаны состоявшимися

Выборы президента Молдовы признаны состоявшимися, сообщает молдавская Центральная избирательная комиссия.

Так, на данный момент явка превысила 33,33%, необходимых для признания выборов главы государства состоявшимися, указано в сообщении. На 18.23 по бакинскому времени проголосовали 969,7 тысячи человек, что составляет 34,3% избирателей. Участки закроются в 23.00 по бакинскому времени.

Кандидатами на пост главы государства стали восемь человек, основными претендентами являются баллотирующийся на второй строк президент Молдовы Игорь Додон и лидер проевропейской оппозиции Майя Санду. (gazeta.ru)