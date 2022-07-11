Президентские и парламентские выборы в Шри-Ланке после отставки действующего президента Готабаи Раджапаксы пройдут до марта следующего года, сообщает газета Daily Mirror, ссылаясь на высокопоставленных источников в правительстве.

«Раджапакса завершит свое президентство в среду после подачи заявления об отставке спикеру парламента [Махинде Япе Абеивардене]», — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что президент и премьер-министр Шри-Ланки объявили, что уходят в отставку. Накануне тысячи протестующих в ярости ворвались в их дома и резиденции. (Газета.Ру)