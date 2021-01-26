ВВС США заметили Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски

Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) заявило, что отследило два российских самолета Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски.
«Командование NORAD на Аляске идентифицировало и отследило два российских морских патрульных самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски», — говорится в сообщении NORAD в Twitter.
Отмечается, что при этом суверенное воздушное пространство США или Канады не нарушалось.

«Самолеты оставались в международном воздушном пространстве», — подчеркнули в командовании.

| 2021-01-26T08:31:13+04:00 26 января 2021, 12:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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