ВВС США заметили Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски

Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) заявило, что отследило два российских самолета Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски.
«Командование NORAD на Аляске идентифицировало и отследило два российских морских патрульных самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски», — говорится в сообщении NORAD в Twitter.
Отмечается, что при этом суверенное воздушное пространство США или Канады не нарушалось.
«Самолеты оставались в международном воздушном пространстве», — подчеркнули в командовании.