ВВС США из-за SpaceX «победили» Россию

Военно-воздушные силы (ВВС) США были впечатлены работой спутников Starlink американской компании Space X во время тестирования системы Advanced Battle Management System (ABMS), проходившего в начале сентября в ходе военных учений, пишет Investor’s Business Daily.

«То, что я видел от Starlink, было впечатляющим и положительным», — приводит газета слова директора ВВС США по закупкам Уилла Ропера, отметившего, что космические аппараты SpaceX искусно спроектированны и грамотно развернуты, вследствие чего военным «есть чему поучиться».

В сентябре издание Breaking Defense сообщило, что во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий ABMS адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету. Таким образом Соединенные Штаты провели учения, имитирующие военный конфликт с Россией, в котором победили условного противника.

В ноябре 2019 года Breaking Defense cообщило, что в декабре 2018 года Пентагон в рамках программы Defense Experimentation Using the Commercial Space Internet провел несколько экспериментов с системой околоземных спутников Starlink (lenta.ru)