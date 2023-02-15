С сегодняшнего дня ввозимые в Азербайджан мобильные телефоны для личного пользования также будут облагаться таможенной пошлиной.

Владельцам придется уплатить пошлину в размере 36% от стоимости гаджета и задекларировать товар на таможне.

Согласно части 9 приложения 1 постановления Кабинета Министров №305 от 14 октября 2013 года, ввозимые из-за рубежа мобильные телефоны подлежат декларированию в таможенном органе. Однако на практике эта норма не соблюдалась. Теперь же ввоз телефонов без декларации будет строго пресекаться.

Министерство цифрового развития и транспорта информировало граждан о том, что с 15 февраля IMEI-коды мобильных телефонов, ввозимых в страну физическими лицами для личного пользования и не задекларированных в таможенных органах, не будут регистрироваться.