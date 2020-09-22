Введение санкций против Беларуси Боррель назвал личной целью

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что введение санкций против официальных лиц Беларуси становится для него личной целью, передает РБК.

Он пообещал приложить все усилия для того, чтобы страны Евросоюза согласовали ограничения против Минска. По словам Борреля, от этого зависит престиж ЕС.

Он также выразил надежду, что положительное решение по этому вопросу будет принято на следующей встрече глав МИД.

Ранее стало известно, что в ходе заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе не было достигнуто соглашение о введении санкций против Минска.