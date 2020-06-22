В Вене завершились консультации России и США по стратегической стабильности

Консультации России и США по вопросам стратегической стабильности завершились в Вене, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российскую делегацию.

Переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли продлились около девяти часов, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе консультаций будет обсуждаться будущее договоров о контроле над вооружениями, в том числе российского-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).

Договор был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.