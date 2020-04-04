Вугар Сафарли отстранен от занимаемой должности

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Вугара Сафарли от должности исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, Вугар Музаффар оглу Сафарли освобожден от должности исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики.

Другим распоряжением главы государства, Ахмед Мухаммед оглу Исмаилов назначен исполнительным директором Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики.

| 2020-04-04T17:10:49+00:00 4 апреля 2020, 17:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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