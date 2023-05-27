Президент Сербии Александар Вучич заявил, что никогда не покинет ряды Сербской прогрессивной партии (СПП), несмотря на уход с поста ее председателя, передает ТАСС.

«Я люблю Сербскую прогрессивную партию и никогда, пока жив, не покину ее. Мне и в голову не приходит расстаться с вами. И нас ожидает еще много совместных побед, да здравствует СПП, и да здравствует наша Сербия, спасибо вам за все!» — написал глава государства в субботу в Twitter.

Ранее в субботу вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич по итогам закрытой части заседания СПП заявил, что стал новым председателем партии.

Вучич инициативно предложил кандидатуру главы оборонного ведомства республики Вучевича на пост нового лидера СПП, подчеркнув, что он «лучше всех знает, что такое партия», и «любит Сербскую прогрессивную партию».