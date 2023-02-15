Президент Сербии Александар Вучич провел телефонный разговор с главой Молдовы Майей Санду. Об этом сообщается на сайте сербского лидера.

Разговор двух президентов состоялся на фоне обвинений Кишинева в адрес сербов, которые якобы готовили «антиконституционные действия» на территории Молдовы.

Как уточняется в сообщении пресс-службы Вучича, лидеры двух стран констатировали дружественность сербского и молдавского народов, а по поводу последних заявлений Вучич и Санду отметили, что «все возможные открытые вопросы будут решаться договором».