Недавно выявленный вариант коронавируса «омикрон» замедлит восстановление мировой экономики, если не будет устранена проблема неравного доступа к вакцинам, заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.
«Я думаю, что наличие варианта «омикрон» замедлит восстановление», — сказала глава ВТО в ходе онлайн-конференции, организованной изданием Politico Europe.
В качестве основной причины такого воздействия нового штамма Оконджо-Ивеала назвала неравный доступ к вакцинам против коронавируса.
«Если мы не будем очень усердно работать над решением этой проблемы, у нас по-прежнему будут возникать трудности, которые, в конце концов, действительно будут представлять огромный риск для устойчивого экономического восстановления в мире», — сказала глава ВТО.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм — B.1.1.529 — ВОЗ назвала греческой буквой «омикрон». (РИА Новости)