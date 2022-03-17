Предварительно убытки из-за военных действий на территории Украины за 20 дней российского вторжения составляют не менее 500 миллиардов долларов. По понятным причинам, эта сумма не является окончательной.

Об этом сообщил украинский сайт УНИАН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров и на интервью министра финансов Украины Сергея Марченко изданию Forbes. По словам министра, прямой ущерб от разрушения инфраструктуры в результате действий российских войск – это еще далеко не все убытки.

«Немало логистических цепочек разорваны полностью, уничтожено немало предприятий, а некоторые просто не могут работать, потому что их работники уехали. В министерстве экономики посчитали, что расходы от войны составят от трети до половины ВВП страны. По другой оценке, речь идет о 500 миллиардах долларов. Однако точную сумму можно будет назвать только после окончания войны», – подчеркнул Марченко.

При этом, Международный валютный фонд прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта Украины из-за войны с Россией на 10% по итогам 2022 года. Также фонд прогнозирует рост инфляции до 19,1%.

Ранее советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что на восстановление Украины после войны уйдет половина российского ВВП. По его словам, речь идет именно о ВВП России, ведь именно она будет платить за восстановление Украины. «Эти средства мы получим от арестованного российского имущества, арестованных резервов Центробанка и так далее. Фонд восстановления наполняется, есть понимание того, как его наполнять», – пояснил Устенко.

Вот это очень интересные моменты. Действительно, ущерб уже невероятно огромен, и он продолжает расти. Интересно, как велики те самые замороженные средства России за рубежом, о которых последние недели много раз сообщали западные СМИ? Скажем, наберутся ли там те условные 500 млрд американских долларов, которые Москва уже должна Украине по понятным причинам? Если эти активы есть, насколько сложно их будет изъять и передать Украине в полном соответствии с международным законодательством? Сколько времени это займет после окончания войны? Ведь в восстановлении экономики Украины, особенно ее сельскохозяйственной отрасли, как теперь выясняется, кровно заинтересована едва ли не половина населения планеты Земля. Пшеница (хлеб, мука), подсолнух (растительное масло), свёкла (сахар) — если Украина не сможет быстро восстановить свои угодья, на которых они растут, и предприятия, где их перерабатывают, то дефицит и высокие цены на эти товары первой необходимости обеспечены всем нам на годы.

На эти вопросы # согласился ответить Микола Польовый — доктор политических наук, профессор кафедры политологии и государственного управления Донецкого национального университета имени Василя Cтуса (Винница):

— Конечно, до начала войны мало кто в Украине интересовался количеством зарубежных активов России, да и сейчас украинцам в основном не до того. Но в то же время, действительно, руководство Украины на разных уровнях заявляет о том, что послевоенное восстановление будет происходить за счет проигравшего агрессора. В настоящее время уже начат процесс реквизиции в пользу государства российского имущества, находящегося на территории Украины. Так, например, уже объявлено о переходе в распоряжение украинской железной дороги более 3 тыс. вагонов российских предприятий, находившихся на территории Украины в момент начала нападения. Уже заявлено о более 17 тыс. предприятий на территории Украины, владельцами которых являются российские и белорусские граждане. Очевидно, что это не мелкие предприятия. Идут разговоры о предполагаемой реквизиции всех активов этих предприятий. Можно сожалеть о том, что в течение предыдущих восьми лет необъявленной войны России против Украины эти предприятия не были закрыты или вытеснены с территории Украины, но теперь они составляют тот стартовый задел из имущества страны-агрессора, который пойдет на восстановление Украины.

Тут есть тонкости, связанные с различением имущества государства Россия и имущества (предприятий) граждан России. Пока ясности нет, но, высказываются предположения, что реквизиции могут подлежать предприятия граждан России и Беларуси, не осудивших войну и, следовательно, поддержавших ее. В условиях военного времени реквизиция любого имущества вне зависимости от гражданства собственника возможна просто в соответствии с правовым режимом военного положения по факту военной необходимости. После окончания войны имущество украинских граждан будет возвращено или компенсировано, а вопрос возврата имущества граждан России и Беларуси еще будет дискутироваться.

Что касается имущества России за рубежом и вне территории Украины, то уже в настоящее время известно о том, что две трети колоссального золотовалютного запаса России – более 400 млрд долларов — хранились за рубежом, в том числе прямо или косвенно под юрисдикцией США, и уже сейчас они заморожены. Официальные представители США уже заявили о том, что часть этих средств будет передана на послевоенное восстановление Украины.

Уже сейчас происходят аресты имущества российских олигархов в европейских странах. В частности, не могут не радовать аресты многомиллионных мега-яхт и роскошной недвижимости олигархов в Италии. Достается и российским «труженикам» попроще – так, в Италии арестованы две богатых усадьбы, принадлежавшие российскому пропагандисту Соловьеву. В масштабах разрушений Украины это мелочь, но приятная.

Трудно оценить все имущество российских олигархов, которое уже арестовано и еще может быть арестовано, но как минимум несколько миллиардов совокупно должно набраться. Наконец, имущество государства Россия, расположенное в западных странах – предприятия с российским участием и/или владением, принадлежащая государству зарубежная недвижимость – все это может быть либо арестовано и пущено с молотка в пользу Украины, либо может служить гарантией выплат побежденной Россией тех репараций, которые, очевидно, будут на нее наложены после окончания войны.

Украинские власти вполне справедливо ожидают передачи арестованного имущества или средств от его продажи Украине на восстановление страны.

Сегодня, в отличие от ситуации еще 26-27 февраля, мало кто в мире сомневается в том, что Украина победит и весь цивилизованный мир понимает, что Украина защищает не только себя, а и весь современный миропорядок. Поэтому нет сомнений, что уже сейчас существует широкий консенсус западных стран, под юрисдикцией которых находятся российские зарубежные активы, насчет того, что из этих активов или под их залог будут выплачены все компенсации Украине. Процесс определения окончательных размеров репараций и способов их выплат по недоброй для проигравшей стороны традиции последних веков, видимо, будет решен по итогам Международного суда над российскими военными преступниками и, возможно, международной конференции.

Как показывает практика текущего момента, фактический процесс изъятия российского имущества уже начат, поэтому можно ожидать, что не будет задержек с передачей этого имущества или его денежных эквивалентов Украине. В частности, действительно, это связано с тем, что продукция украинского сельского хозяйства является важным элементом продовольственного обеспечения мира. Возможно, осознанием важности украинского сельского хозяйства для мира объясняется тот факт, что в последние несколько дней российские оккупационные войска перешли к активным артиллерийским обстрелам площадок сельскохозяйственной техники на территории вторжения. Видимо, российское руководство пытается использовать такие обстрелы с целью дополнительного запугивания стран Запада и сокращения ими военной и гуманитарной помощи Украине.

В то же время очевидно, что после уже совершенных российской армией военных преступлений против мирного населения у России нет действенных рычагов для шантажа западного мира – поддержка Украины усиливается и ее вполне хватит и на то, чтобы окончательно остановить агрессора, и чтобы изгнать его со всей территории Украины, включая Крым, и быстро восстановить в первую очередь сельское хозяйство, а затем и промышленное и постиндустриальное производство. И точно также, как сейчас в Украину идут гуманитарные и военные грузы, сразу после окончания войны к нам пойдет купленная на российские деньги сельхозтехника, что позволит быстро восстановить сельскохозяйственное производство. И с этой точки зрения западные страны также заинтересованы в том, чтобы как можно скорее задушить санкциями Российскую Федерацию до состояния невозможности продолжения ею военных действий, поскольку от этого, как видим, зависит продовольственное благополучие не только Украины, но и многих стран Запада. Трудно ожидать полноценного восстановления сельскохозяйственной отрасли Украины уже в текущем году, но все еще существуют хорошие шансы на то, что к следующему сельскохозяйственному году Украина сможет подойти на уровне хотя бы довоенном.