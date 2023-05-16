Украинские военные в течение последних трех дней ведут контрнаступление под Бахмутом в Донецкой области, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале. «Вагнеровцы» залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы», — рассказал Сырский.

Он посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении. «Вместе с командирами частей и подразделений обсудили и приняли необходимые решения для продолжения оборонной операции. Рассчитали все возможные сценарии развития событий», — отметил командующий. (DW)

