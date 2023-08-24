Вчерашний удар по российскому узлу ПВО в Крыму, во время которого был уничтожен радар воздушной разведки 48Я6-К1 «Подлет» и пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф», был нанесен крылатой ракетой «Нептун» Военно-Морских сил ВСУ. Об этом сообщил главный редактор портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

Он отметил, что уничтоженный радар должен был обеспечить наблюдение как за низковисотными целями, так и за баллистическими ракетами, атакующими с большой высоты.

«Радар обеспечивал контроль воздушной обстановки над западной частью Черного моря и над территорией Херсонской области с расстояния примерно 110 км от линии фронта», – отметил журналист.

Однако обойти эту систему украинским защитникам все равно удалось. По словам Бутусова, ВМС использовали для поражения радара новую крылатую ракету наземного ракетного комплекса «Нептун» и запрограммировали ее маршрут так, чтобы обойти российскую систему наблюдения.

«Одна ракета «Нептун» на сверхмалой высоте прошла незамеченной и точно уничтожила РЛС «Подлет», несмотря на большие силы российской ПВО, сосредоточенные на оккупированной Херсонщине и в Крыму», – пишет Бутусов.

Примечательным является также тот факт, что момент удара зафиксировал украинский дрон-разведчик, который незамеченным залетел далеко в тыл россиян. Следовательно, распиаренный российский радар не смог заметить ни ракету, ни беспилотник.

«Даже во время войны Россия продолжает поставки по старым контрактам ЗРС «Триумф» и радаров «Подлет» в Турцию и Индию. Но российские военные технологии в данном случае, очевидно, уступают украинским военным технологиям», – отметил журналист.