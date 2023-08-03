Вооруженные силы Украины перестали использовать американские методы ведения боевых действий и вернулись к проверенной тактике после неудач в первые недели контрнаступления, пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США и независимых аналитиков.

По данным издания, в администрации президента Джо Байдена рассчитывали, что девять бригад общей численностью порядка 36 тыс. человек, которые прошли обучение на Западе, покажут на поле боя превосходство американского способа ведения войны над российским.

Главное отличие американского подхода от того, что принят в Вооруженных силах РФ, заключается в отсутствии централизованной системы командования. В частности, американские бойцы имеют право самостоятельно принимать решения на поле боя. Также отличается общевойсковая тактика — атаки пехоты, танков и артиллерии согласуются с общим планом.

Однако подготовленные на Западе бригады ВСУ, оказавшись на поле боя, сразу же увязли в минных полях под постоянным огнем российской артиллерии и авиации. По словам американских чиновников и военных аналитиков, один отряд не смог воспользоваться преимуществами ночной атаки, поскольку постоянно откладывал ее и дотянул до рассвета. Другой отряд командирам вообще пришлось убрать с поля боя из-за крайне плохих показателей.

В итоге украинские командиры решили отказаться от американских способов ведения войны и сосредоточиться на старой тактике изматывания российских сил артиллерией и ракетами большой дальности, говорят американские чиновники. При этом они подчеркивают, что подобная тактика является менее эффективной и грозит Украине истощением западных боеприпасов.

Несмотря на это, Украина еще может вернуться к американской тактике, считает бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Филип Бридлав. По его словам, это произойдет, когда ВСУ прорвут российскую линию обороны.

Киев начал масштабное контрнаступление 4 июня, но уже через две недели взял оперативную паузу для пересмотра тактики, писала The Wall Street Journal. Тогда временное прекращение атак объяснялось необходимостью решить проблему превосходства российских войск в воздухе.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский пообещал западным союзникам ускорить контрнаступление в ближайшее время. После этого ВСУ перешли к новому этапу наступательных операций, сосредоточив силы для главного удара на юго-востоке страны, писала The New York Times. Украинские силы поставили цель продвинуться на юге через минные поля и другие укрепления в Токмак, а затем — в Мелитополь. Это должно разделить оккупированную территорию и усложнить снабжение и координацию российских войск. (moscowtimes.ru)