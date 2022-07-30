На Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях украинские защитники отбили штурмы российских оккупантов, на некоторых из этих направлений продолжаются боевые действия. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных силы Украины 30 июля.

На Северском направлении враг продолжил вести воздушную разведку и наносить удары по объектам инфраструктуры ствольной и реактивной артиллерией в районах приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Харькова, Прудянки, Черкасских Тишек, Борщевой, Лесного, Коробочкиного, Мосьпанова и Старого Салтова.

На Славянском направлении противник совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вблизи Асеевки, Протопоповки, Гусаровки, Грушувахи, Карнауховки, Долины и Адамовки. Вел штурмовые действия в районах Бражевки и Дмитровки, успеха не имел, отошел. (Корреспондент.нет)