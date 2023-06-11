В Запорожской и Донецкой областях Украины продолжается контрнаступление ВСУ.

Эксперты на основании публикуемых с линии столкновений видео и фото выяснили, как далеко продвинулись украинские бригады. Оценки западных и российских специалистов резко разошлись.

Австрийский эксперт Том Купер 11 июня сообщил, что за последние дни южный фланг украинского наступления продвинулся до населенного пункта Красная поляна (для ориентировки: это примерно на полпути к Мариуполю).

Том Купер посоветовал подождать всем 3-4 дня до официального подтверждения. «Конечно, по стандартам социальных сетей, «ничего не произошло, пока не подтверждено фотографиями и видео». Поэтому давайте останемся (крайне) осторожными и терпеливыми (еще на 3-4 дня) и просто покажем прилагаемый кадр из видео, на котором видно, как выжившие бойцы 291-го гвардейского мотострелкового полка (ВС РФ) бегут в направлении Старомайорска», — попросил он.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ходе контрнаступления ВСУ прорвали Запорожский фронт на 7 км и освободили населенные пункты Нескучное и Благодатное.

Российские воска спасаются бегством на этих участках.