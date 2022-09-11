Украинские защитники ликвидировали за прошедшие сутки, 10 сентября, еще около 400 российских оккупантов.
Как сообщает Генштаб ВСУ, россияне также потеряли на украинской земле более восьми десятков единиц разнообразной техники.
В частности, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля и до 11 сентября ориентировочно составили:
💀 личного состава — около 52650 (+400 за минувшие сутки) человек ликвидировано,
💀 танков — 2154 (+18 в сутки) единицы,
💀 боевых бронированных машин — 4617 (+33) единиц,
💀 артиллерийских систем — 1263 (+4),
💀 реактивных систем залпового огня — 311 (+0),
💀 средств противовоздушной обороны — 162 (+0),
💀 самолетов — 242 (+3),
💀 вертолетов — 213 (+1),
💀 БПЛА оперативно-тактического уровня — 902 (+4),
💀 крылатых ракет — 216 (+1),
💀 кораблей / катеров — 15 (+0),
💀 автомобильной техники и автоцистерн — 3445 (+19) единиц,
💀 специальной техники — 117 (+1).
В Генштабе добавили, что наибольшие потери российские оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях.