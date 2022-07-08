Украинские военные уничтожили два командных пункта российской армии на Херсонском направлении. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время всеукраинского телемарафона в пятницу, 8 июля.

«На Херсонском направлении попаданием нашей артиллерии уничтожено два командных пункта российской армии», — сообщила она.

Глава пресс-центра также добавила, что в настоящее время проводится дополнительная разведка о результатах этих попаданий. (Корреспондент.нет)