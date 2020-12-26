Вступило в силу соглашение о преференциальной торговле Турции с Азербайджаном

 

В Турции вступило в силу соглашение о преференциальной торговле с Азербайджаном. Текст соглашения опубликован в субботу в официальном вестнике турецкого правительства — Resmi Gazete.

Закон в числе прочих наделяет главу государства напрямую утверждать в будущем новые поправки к соглашению.

Документ был подписан 25 февраля 2020 года по итогам 8-го заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Турция в присутствии президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева.

Целью «Соглашения о преференциальной торговле между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики» является снижение или ликвидация пошлин на товары, создание благоприятных условий для справедливой конкуренции, прогнозируемой и безопасной среды роста торговли.

| 2020-12-26T21:16:03+04:00 26 декабря 2020, 21:53|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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