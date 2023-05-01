Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым состоится в Вашингтоне сегодня вечером.

Как сообщает # со ссылкой на пресс-службу Госдепа США, встреча начнется в 17:00 по бакинскому времени в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа Шульца.

Ранее там же Э. Блинкен примет главу МИД Армении Арарата Мирзояна.

На 17:45 по бакинскому времени запланированы переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием госсекретаря США.