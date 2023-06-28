Двусторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении продолжится и сегодня.

Как сообщает АПА, в рамках второго раунда встреч будет обсуждаться проект мирного соглашения.

Встреча начнется после 10:00 по местному времени (18:00 по бакинскому вр.), пройдет в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Отметим, что вчера в США состоялась трехсторонняя встреча с участием министров иностранных дел Азербайджана и Армении, а также госсекретаря США Энтони Блинкена.

Энтони Блинкен также провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.