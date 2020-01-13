Всем представителям Канады выданы иранские визы

Все канадские специалисты и дипломаты, которые должны принять участие в расследовании катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране и оказывать помощь родственникам погибших, получили иранские визы. Об этом в понедельник сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань на своей странице в Twitter.

11 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что уже в воскресенье первые представители Канады, получившие иранские визы, прибудут в Тегеран.

Ранее Оттава сформировала оперативную группу, в которую вошли 10 дипломатов и два представителя канадского Совета по безопасности на транспорте. Они прибыли в Анкару для получения иранских виз. По словам министра, эти люди будут оказывать консульские услуги родным погибших, помогать в идентификации жертв катастрофы и участвовать в расследовании. (ТАСС)