Все по плану: на освобожденных территориях начнут развивать сельское хозяйство

Развитие сельского хозяйства на освобожденных территориях имеет хорошие перспективы. Министр сельского хозяйства Инам Керимов на днях заявил, что уже начата подготовка расчетов и плана деятельности в этом направлении.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов считает, что сначала надо до конца решить военный и политические вопросы, а потом начать развивать на освобожденных территориях сельское хозяйство.

Он заявил #, что нужно будет провести анализ ситуации, чтобы понять, кто поедет жить и развивать данный регион.

«Конечно, прежде всего, это те, кто были изгнаны армянскими оккупантами из своих домов и стали вынужденными переселенцами. Но сейчас многие из них уже пожилые и престарелые. Их дети и внуки родились в основном уже вдали от родных мест, и не факт, что им захочется переезжать из привычной среды. Нужно стимулировать людей к этому, и не только тех, кто родом из освобожденных районов. Возможно, и среди городских жителей будут желающие поехать жить и обустраивать освобожденные районы, и развивать там, в частности, сельское хозяйство, но им для этого нужно предоставить соответствующие условия», – говорит Исмаилов.

По его мнению, желающим заняться сельским хозяйством после деоккупаци Нагорного Карабаха и семи районов нужно предоставить участки земли больших размеров, чем в других уголках страны. Но сначала необходима картография местности, определиться с тем, где будут деревни, поселки, а где поля.

«Важно помочь людям со строительством домов, освободить таких фермеров от налогов на несколько лет, чтобы они встали на ноги, ведь им придется все начинать с нуля. Для подъема нужно давать живность, предоставлять семена, дать возможность приобрести необходимую сельхозтехнику, предоставив длинные и низкопроцентные кредиты. Все зависит от того, чем фермер решит заняться», – отметил эксперт.

По его словам, важно уделять внимание и образовательной составляющей, просвещать фермеров, в частности, по поводу того, как открыть свое дело. Этим, в частности, могли бы заняться Конфедерация профсоюзов совместно с Конфедерацией работодателей.

При этом никто не должен решать за фермера, что ему выращивать, он сам займется тем, что посчитает выгодным. Но государство должно оказать ему поддержку в реализации аграрной продукции.

«В основном, фермеры везут продукцию в Баку, но находясь от столицы в 400-500 км, сделать это будет невозможно. Потому государству следует делать у них закупки, а также помочь с экспортом в соседние страны», – сказал Исмаилов.

Вообще, по его словам, проблема реализации сельхозпродукции является очень болезненной для наших фермеров из отдаленных районов. Они не могут приезжать сами с ней в город и она портится или они продают ее за копейки. В последнее время увеличились случаи уличной торговли. Фермеры выставляют свою продукцию вдоль дорог, в надежде, что ее купят те, кто проезжают мимо. Надо поддержать производителя по всей стране, в том числе на освобожденных территориях, и для этого нужны конкретные шаги.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что в Нагорном Карабахе большие перспективы развития виноградарства и виноделия. Виноградарство принесет прибыль через три-четыре года, но сначала придется много в него вложить.

«По нашим последним расчетам только на один гектар саженцев тратится 15 тысяч евро, а это огромные деньги. На мой взгляд, нужно начинать не с виноградарства, а с овощеводства — не менее перспективной отрасли, но не требующей таких затрат. Однако важно наладить наряду с производством глубокую переработку овощей. Но сначала нужно обеспечить мелиорацию, без орошения участков ничего не получится», – отметил эксперт.

По его словам, нужно будет заняться перераспределением в аграрной сфере, ведь все эти годы в основном сельхозпродукцией обеспечивали несколько районов, в частности Сабирабадский, Саатлинский, Бейлаганский. Когда население начнет возвращаться на освобожденные территории, надо будет обеспечить их потребности на местах. Для развития сельского хозяйства нужно будет развивать и логистику, восстанавливать дороги.

«Надо будет восстановить и Ходжалинский аэропорт, а на это потребуется не менее трех миллиардов манатов. Но постепенно все эти вопросы будут решены. Если рабочей силы будет достаточно, то, – говорит Агаев, – можно будет восстановить освобожденные территории и наладить там сельское хозяйство лет за пять, но нужен комплексный подход, и, конечно, четкий план действий».