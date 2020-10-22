Все о победе: в Баку проходят конкурсы, тренинги и выставки на тему патриотизма

В дни, когда контрнаступательные операции азербайджанской армии и успехи, достигнутые на различных направлениях фронта, с каждым днем приближают нас к победе, в Баку объявлено о проведении различных конкурсов, выставок и тренингов на патриотическую тему.

Как сообщает #, один из них проводит Бакинский книжный центр (Baku Book Center). В конкурсе поэтической декламации на патриотическую тему могут принять участие дети в возрасте 5 — 12 лет. Согласно условиям, юным чтецам предлагается прочитать наизусть любое стихотворение или отрывок из стихотворения на тему патриотизма на азербайджанском языке.

Конкурсные видео ролики принимаются до 26 октября по электронному адресу [email protected] Победители получат возможность участвовать в специальном проекте Бакинского книжного центра.

Еще один конкурс, предлагаемый Бакинским книжным центром расcчитан на студенческую молодежь.

В конкурсе эссе на тему «На пути к победе» (Qələbəyə gedən yol) могут принять участие все желающие студенты. Обладателей первых трех мест ждет вознаграждение от организаторов.

По условиям конкурса эссе должно быть написано на азербайджанском языке. Изложение должно уместиться на 2-4 страницах. Работы на конкурс принимаются по электронному адресу [email protected] до 20 ноября.

При поддержке Центра применения информационно-коммуникационных технологий и обучения (İKT LAB) Министерства транспорта, связи и высоких технологий и организации Академии робототехники и инженерии Азербайджана AREA с целью воспевания побед нашей доблестной армии для школьников и студентов организованы тренинги по следующим программам: «Я пилот», «Вертолетная инженерия» и «Робототехника».

Участие в тренинге – бесплатное. Первый месяц курса теоретических знаний будет проводиться в режиме онлайн. В последующие месяцы в центре будут организованы практические занятия.

В эти дни мир становится свидетелем фашизма армянских агрессоров. Бомбежка мирных городов Азербайджана армянскими вооруженными формированиями вызывает осуждение у мирового сообщества, боль и отчаяние у простого населения.

Происходящее сегодня невольно отсылает наше сознание во времена нацизма Второй мировой войны.

Именно этой теме посвящена военная онлайн – выставка Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ).

Как сообщили # в пресс-службе РИКЦ, проект «В борьбе против нацизма мы были вместе», подготовлен Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и посвящен истории Второй мировой войны.

Посетить выставку можно по следующей ссылке:

https://www.facebook.com/190658944285922/posts/3402975479720903/

В экспозиции отражены основные этапы той кровопролитной войны и раскрыт боевой и трудовой вклад граждан республик СССР в общую победу над немецко-фашистскими захватчиками. Организаторы выставки подчеркивают, что патриотизм, самоотверженность, взаимовыручка, бескорыстие народов, их сплоченность стали важнейшим фактором победы над фашизмом.