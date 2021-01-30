Все о Низами: в Азербайджане стартовали проекты, приуроченные к Году великого поэта

На протяжении всего года в Азербайджане и других странах будут проходить мероприятия, приуроченные к 880-летию величайшего азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Как известно, по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева 2021 год объявлен Годом Низами Гянджеви.

В этой связи театры, музеи, выставочные залы, различные культурные центры и прочие организации уже разработали план мероприятий, а некоторые из них уже даже анонсировали свои проекты.

Так, 2 февраля в 20.00 в рамках Года Низами Гянджеви откроется виртуальная выставка под названием «Поток», посвященная Дню молодежи. Организаторы мероприятия — Министерство культуры, Государственная художественная галерея и портал www.artgift.az. Выставка будет представлена на сайте галереи. В экспозицию вошли около 60 работ свыше 50 молодых художников.

Азербайджанский государственный театр оперы и балета приступил к новой работе, которая также приурочена к Году Низами Гянджеви. Как сообщает #, зрителям будет представлен балет «Низами» выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова. Новая постановка посвящена жизни и творчеству поэта, автора бессмертных произведений азербайджанской и мировой поэзии. Инициатор и руководитель проекта — директор театра, заслуженный деятель искусств Акиф Меликов, музыкальный руководитель и дирижер — главный дирижер театра, заслуженный артист Эйюб Кулиев, автор либретто — Аждар Улдуз, постановщик-балетмейстр — народная артистка Камилла Гусейнова, художник-постановщик — заслуженный деятель культуры Техран Бабаев. Премьера запланирована на весну.

Республиканский дом художественного творчества молодежи при поддержке Министерства образования Азербайджана проводит онлайн конкурс Söz dünyasının günəşi («Солнце мира слов»), посвященный 880-летию со дня рождения гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Как сообщили # в пресс-службе министерства, цель конкурса, проводимого среди учащихся общеобразовательных школ и членов кружков центров развития детей и молодежи, привить подрастающему поколению любовь к богатому литературному наследию великого Низами Гянджеви, классической восточной поэзии, стихам, газелям и рубаи, развить их творческий потенциал и навыки художественного чтения. Конкурс будет проходить до 5 марта по двум возрастным категориям – от 10 до 15 лет и от 16 до 24. Участники конкурса должны представить небольшие отрывки из стихотворений Низами Гянджеви. Представленные на конкурс видеозаписи должны быть четкими и качественными, продолжительностью не более 4 минут. Каждый желающий может принять участие в конкурсе с одним стихотворением или одним отрывком из поэтического произведения. Участники конкурса должны отправить свою конкурсную работу на адрес электронной почты [email protected] или на номер WhatsApp (+994) 55 539 55 22, не забыв при этом указать личные данные. Победителей наградят специальными дипломами.

Международный турнир «Хамса» в этом году также будет посвящен Году Низами. «Gaming League Azerbaijan» (GLA) совместно с федерацией киберспорта Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта, а также Министерства транспорта, связи и высоких технологий готовится к проведению международного турнира под названием «Хамса» по игре Counter Strike: Global Offensive — самой популярной игре по виртуальным битвам. Организаторы назвали турнир в честь знаменитого произведения Низами Гянджеви. В турнире «Хамса» по олимпийской системе примут участие 16 команд. Турнир стартует 27 марта, а завершится 4 апреля. Общий призовой фонд конкурса составляет 5000 долларов США.