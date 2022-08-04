Если Россия попытается напасть на страну НАТО, альянс даст решительный ответ.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Reuters.

«Если президент Путин хотя бы подумает сделать что-то подобное со страной НАТО, как он сделал с Грузией, Молдовой или Украиной, тогда все НАТО будет задействовано немедленно», — заявил он.

Война в Украине является самым опасным моментом для Европы со времен Второй мировой войны, и России нельзя позволить одержать победу, добавил генсек.

Чтобы предотвратить успех Москвы, НАТО и ее страны-члены, возможно, должны будут продолжать поддерживать Украину оружием и другой помощью в течение длительного времени, сказал он.

«В наших интересах, чтобы такая агрессивная политика не принесла успеха», — сказал Столтенберг. (УНИАН)