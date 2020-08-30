Все активы Мубариза Мансимова заморожены лондонским судом

На Мальте по решению лондонского суда замораживаются многочисленные активы арестованного турецкими правоохранительными органами азербайджанского олигарха Мубариза Мансимова.

Как передает Report со ссылкой на издание Malta Today, издание уточняет, что активы стамбульского морского конгломерата Мубариза Манисмова, базирующегося в Стамбуле, последние 20 лет хранились на Мальте ввиду весьма либерального морского законодательства этой страны. Однако после ареста Мансимова их подвергли замораживанию, а это ни много ни мало десятки компаний и морских судов.

Некоторые из них Malta Today назвала: Palmali İnternational Holding Company, Palmali İnternational Holding Two, Palmali Logistics, Palocean Shipping, Paloffshore Oil Services, Palriver Shipping, Palsea Shipping, Tampal Trade, Pal Food, Palchem Holding, Palmali Dry Cargo, Palmali Voyager, Caspian Holding, Pal Air, Pal Gas Holdling, Barge Oil Services, GMM Shipping & Trading и GMM Holding.

Вообще же на основании решения Высокого суда Лондона, принятого в мае этого года, активы холдинга Palmali в настоящее время замораживаются по всему миру. Согласно приговору, в случае, если Мансимов или его секретарь Джан Спитери предпримут продажу чего-либо из движимого или недвижимого имущества олигарха, то это будет расценено как неуважение к суду. Лондонский суд вынес этот вердикт по иску российского «Сбербанка», которому компании Мансимова задолжали сотни миллионов долларов. Тем же решением наложен арест на активы Мубариза Мансимова в Великобритании, стоимость которых более 261 миллиона долларов.