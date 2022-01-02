ВС Турции нейтрализовали шесть террористов YPG (сирийское крыло РПК) в зонах проведения операций «Источник мира», «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата».

Об этом в воскресенье, 2 января, сообщается на странице Министерства национальной обороны Турции в Twitter, передает «Анадолу».

Террористы открыли огонь и попытались проникнуть в зоны проведения указанных операций на севере Сирии, следует из сообщения Минобороны.

ВС Турции продолжают решительную борьбу против терроризма и террористов, следует из сообщения оборонного ведомства.