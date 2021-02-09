ВС Турции и Пакистана проводят учения «Ататюрк-2021»

ВС Турции и Пакистана начали совместные учения «Ататюрк-2021», сообщает Анадолу.

Церемония начала учений проведена на военной базе в районе Тарбела пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

В командовании ВС Пакистана сообщили, что учения, направленные на укрепление взаимодействия армий двух стран, продолжатся три недели.

Турецко-пакистанские совместные учения организуются поочередно в каждой из стран с 1998 года с участием частей спецназа.

В Турции учения носят название «Джиннах», а в Пакистане — «Ататюрк».