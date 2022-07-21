Утром в четверг, 21 июля, российские войска начали массированный обстрел Харькова.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синєгубов.

«Россияне наносят удары по Харькову. К сведению жителей: находитесь в укрытиях, без необходимости не выходите на улицы, не игнорируйте сигналы тревоги!», — подчеркнул он.

Городской голова Харькова Игорь Терехов также обратился к горожанам и предупредил: «Продолжается обстрел одного из самых густонаселенных районов города. Оставайтесь в укрытиях!».

По словам мэра, есть попадание в одно из медучреждений Харькова.

«Есть раненые», — добавил он. (unian.net)