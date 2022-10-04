В ночь на 4 октября российская армия обстреляла Харьков ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Ракетный удар нанесли по двум районам Харькова. В Новобаварском районе ракета попала в объект критической инфраструктуры, в результате чего возник пожар. Погибла 46-летняя женщина, работавшая там сторожем.

Другая ракета ударила по предприятию в Холодногорском районе, есть разрушения.

При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Прокуроры совместно со следователями полиции фиксируют последствия ночного обстрела, нанесенного ВС РФ, и изымают очередные доказательства российской агрессии. (tsn.ua)