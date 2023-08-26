Назначенный мятежниками начальник генерального штаба вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести войска страны в состоянии максимальной готовности, говорится в радиосообщении.

Глава генштаба ВС Нигера приказал привести весь ваш личный состав вооруженных сил страны в состояние максимальной готовности. Барму пояснил, что принял такое решение из-за нарастающий угрозы агрессии в отношении Нигера с целью избежать всеобщей неожиданности и обеспечить адекватный ответ, передает РИА «Новости».

Накануне глава сформированного мятежниками Нигера Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани разрешил силам Буркина-Фасо и Мали входить на территорию Нигера для защиты страны на фоне угрозы вторжения в Нигер сил ЭКОВАС.