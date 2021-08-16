16 августа с 19:55 до 20:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района обстреляли из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Министерство обороны, позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Зяйлик Кяльбаджарского района, до 21:20 были обстреляны из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов с позиций ВС Армении в населенных пунктах Ашагы и Йухары Шорджа Басаркечарского района.

Кроме того, с 21:35 до 22:28 подразделения ВС Армении с позиций в населенных пунктах Лязгигая Чемберекского района и Гёйсу Басаркечарского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Заманлы и Галакенд Гедабейского района.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка находятся под контролем подразделений ВС Азербайджана.