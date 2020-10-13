Враг в течение дня сбросил на Тертер 455 снарядов

Подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, продолжают обстреливать город Тертер и окрестные села.

Об этом сообщает командированный в зону боевых действий корреспондент Report.

13 октября с утра враг взял под прицел мирных жителей и обстреливает из орудий тяжелой артиллерии.

За сегодняшний день армяне сбросили на Тертер в общей сложности 455 снарядов. В результате пострадало больше 10 домов. К счастью, погибших и раненых нет.

Азербайджанская армия принимает адекватные меры.

Отметим, что в результате обстрела армянами Тертерского района ранено 40, убито 9 мирных жителей.

| 2020-10-13T19:09:29+04:00 13 октября 2020, 20:18|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
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