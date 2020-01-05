Враг в очередной раз нарушил режим прекращения огня

Подразделения Вооруженных сил Армении, в течение суток 21 раз нарушили режим прекращения огня на линии фронта.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской Армии в селе Кемерли Газахского района, в селе Гаралар Товузского района, в селах Геяли, Заманлы Гедабекского района.

Помимо этого позиции ВС Азербайджана также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.