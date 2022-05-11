Сенат США после напряженных обсуждений утвердил нового главу ФРС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Le Matin, на этот пост назначена экономист Лиза Кук.

Кук, профессор экономики в Университете штата Мичиган, станет первой афроамериканкой на этом посту. Ни один из республиканцев не поддержал кандидатуру Кук: 50 сенаторов проголосовали в ее поддержку, 50 – против. Решающий голос подала вице-президент США Камала Харрис, согласно Конституции, являющаяся также президентом Сената.

Лиза Кук — выпускница Мичиганского и Оксфордского университетов. Защитила докторскую диссертацию в Калифорнийском университете. Владеет 5 языками, включая русский и французский.