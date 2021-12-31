Стоимость газа в Европе в ходе торгов 31 декабря впервые с ноября опустилась ниже $900 за тыс. куб. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

«Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась к 14.00 мск до ниже $870 за 1 тыс. куб. м, или 74,325 евро за МВт ч», — говорится в сообщении.

С начала торгов цена на топливо упала на 15%, а в сравнении с рекордом прошлой недели — более чем в два раза.

21 декабря стоимость газа в Европе преодолела отметки в $1800, $1900 за тысячу кубических метров. Был побит исторический рекорд — $2000 за тысячу кубов, в какой-то момент цена 1 тыс. кубометров газа составляла $2190,4. В начале октября был установлен предыдущий рекорд цен на газ – ноябрьский фьючерс стоил более $1900.

Позднее цены снизились. 30 декабря газ подешевел до почти $1000 за тысячу кубометров.